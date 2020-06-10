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حالة جديدة بكورونا في إربد بعد ساعات من شفاء آخر المصابين في المحافظة

منذ ساعة واحدة
أحد كوادر قسم عزل كورونا في مستشفى الملك المؤسس- (تصوير: محمد مغايضة)

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احمد التميمي

اربد – لم تمض ساعات على اعلان خروج اخر المصابين بكورونا من مستشفى الملك المؤسس، الذي تنقل إليه عادة حالات الإصابة في إقليم الشمال، سجلت محافظة إربد اصابة جديدة بالفيروس لممرضة في احد المراكز الصحية في مدينة الرمثا، مخالطة لسائق سيارة شحن.

ووفق مصادر طبية، تم نقل الاصابة الى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، فيما قامت فرق الاستقصاء الوبائي بسحب عينات من المخالطين للمصابة.

وقامت لجنة الاوبئة بعزل البناية التي تسكن فيها الممرضة.

وبالرغم من الاتصالات العديدة بمدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي الدكتور محمد الغزو الا انه لم يرد على هاتفه.

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