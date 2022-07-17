حالة ذعر بين الركاب.. بسبب تصاعد الدخان داخل الطائرة -(فيديو)

اندلع حريق على متن طائرة أمريكية خلال رحلتها من كانساس سيتي بولاية ميسوري إلى دنفر بولاية كولورادو، يوم السبت، ما تسبب في حالة من الذعر بين الركاب، وطلب طاقم الطائرة منهم إخلاءها على الفور.

ونشرت إحدى الراكبات مقطع فيديو على “تويتر” يظهر العديد من المضيفات وهن يصرخن خلال توجيه الركاب إلى وجهة الخروج ويطلبن منهم ترك الحقائب، وسط بكاء وصراخ الركاب.

وقد أكد الركاب أنه كان من الممكن رؤية الدخان يتصاعد من أسفل الطائرة.

وقالت شركة “يونايتد إيرلاينز” إن “رحلة يونايتد رقم 1658 هبطت من مدينة كانساس بشكل طبيعي في دنفر وتوجهت إلى البوابة. وبسبب الدخان الذي يشير إلى ارتفاع درجة حرارة الفرامل تصاعد الدخان، وتمكن الركاب الـ157 وأربعة من طاقمها من إخلاء الطائرة بسلام دون وقوع أي إصابات”