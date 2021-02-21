حالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة الثلاثاء المقبل

عمان -الغد – قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن تحليلات النماذج العددية للغلاف الجوي تشير الى حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح آل خطاب في بيان صحفي اليوم الأحد، ان حالة عدم الاستقرار، نتيجة لتزامن تأثير امتداد منخفض البحر الأحمر على المملكة مع وجود منخفض جوي بارد ورطب في طبقات الجو العليا اندفع من شرق أوروبا نحو المنطقة مروراً بالأراضي المصرية.

وأضاف ان الأجواء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، وتهطل، بمشيئة الله، زخات متفرقة من المطر في أنحاء مختلفة من المملكة، حيث يتوقع في المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها البرق والرعد وتساقط البرد في بعض المناطق، كما ستسود رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة تثير الغبار قبل هطول المطر؛ ما يؤدي الى تدني في مدى الرؤية الافقية.

واشار آل خطاب الى انه من المتوقع خلال ساعات صباح يوم الأربعاء المقبل، أن تبقى المملكة تحت تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات من المطر في بعض المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتدريجياً مع ساعات النهار يميل الجو الى الاستقرار.

وحذرت الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الصحراوية قبل هطول المطر، ومن خطر الانزلاق على الطرقات بسبب الهطولات، ومن خطر العواصف الرعدية وهطول البرد، وخطر ارتفاع الموج في خليج العقبة.

ودعت المواطنين الى متابعة اخر التحديثات عن الحالة الجوية من خلال زيارة موقع إدارة الأرصاد الجوية على شبكة الأنترنت www.jmd.gov.jo أوعلى موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أو الاتصال على مديرية التنبؤات الجوية على رقم 4916190 06 وأيضا على رقم 4916191 06 ، او عبر تطبيق الهواتف الذكية .