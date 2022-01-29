حالة عدم استقرار جوي منتصف الأسبوع

قال مركز طقس العرب إنه يُتوقع بإذن الله أن تتأثر المملكة بحالة محدودة من عدم الإستقرار الجوي منتصف الأسبوع الحالي – والتي لا يُعول عليها – بحسب التحديثات الحالية، بحيث تهطل على إثرها الأمطار في عدد من مناطق شمال ووسط المملكة ورُبما بعض الأجزاء الجنوبية والشرقية منها، وتكون هذه الأمطار ذات طابع عشوائي.

ويُتوقع أن يعقب تأثير هذه الحالة من عدم الاستقرار الجوي امتداد غير فعالّ لمنخفض البحر الأحمر، لتعيش المملكة استقراراً وارتفاعاً على درجات الحرارة بشكلٍ مؤقت وذلك يومي الأربعاء والخميس بالمقارنة مع هذه الأيام، ووسط نشاط للرياح الجنوبية الشرقية.