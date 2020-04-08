حالة عدم اليقين تزيد أسواق المال العربية تخبطا

سيف السيد

عمان – تفاوت أداء مؤشرات أسواق المال العربية أمس تحت ضغط تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي تحاول حكومات العالم مكافحته على جميع الصعد.

ويقترب فيروس كورونا المستجد، الذي يستمر باجتياح العالم، من إصابة زهاء 1.5 مليون إنسان حول العالم حتى كتابة هذا الخبر.

وتشهد أسواق المال في العالم أجمع منذ الشهر الماضي هزات عنيفة، وكنظيراتها العالمية، سجلت الأسواق العربية تراجعات بقيم التداول وشهدت عمليات بيع ضخمة ما أدى إلى انخفاض مؤشراتها على وقع استمرار انتشار الفيروس الذي حصد أرواح زهاء 84 ألف شخص حول العالم حتى مساء أمس.

محليا، أغلق سوق عمان المالي منذ 3 أسابيع لمواجهة تداعيات أزمة كورونا في ظل حظر تجول جزئي مفروض في المملكة.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.03 % لينهي عند المستوى 1.767.03 نقطة وفي أداء مشابه، تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 1.56 % لينهي المؤشر العام عند المستوى 3.866.84.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية عربيا بإصابات كورونا بعدد 2359 إصابة.

كما تراجع مؤشر السوق الكويتي بنسبة 0.20 % ليبلغ مستوى 5.083.47 نقطة وسجلت الكويت 855 إصابة بالفيروس، بحسب إحصاءات أمس.

كما تبعت سوق المنامة معظم نظيراتها الخليجية لتنخفض بشكل طفيف ولتبلغ المستوى 1.303.25 بتراجع نسبته 0.77 %.

ومنذ منتصف آذار (مارس) الماضي فقدت السوق البحرينية أكثر من 100 نقطة.

بدورها، تراجع بورصة مسقط 3.12 % لتبلغ المستوى 3,397.82 وعوضت سوق الأسهم السعودية، أكبر أسواق المال العربية، بعض خسائرها أمس لتسجل ارتفاعا طفيفا وبنسبة 0.19 %، ولينهي مؤشر سوق الرياض عند النقطة 6.999.34.

وسجلت سوق الأسهم السعودية تداولات تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال.

وتحتل السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية بإصابات كورونا، حيث سجلت حتى أمس 2795 إصابة، في حين توفي إثر الفيروس 41 شخصا.

وفي قالب مماثل لمؤشر الرياض، ارتفع مؤشر سوق الدوحة بنسبة 0.57 % ليتجاوز حاجز 9,030.45 نقطة، مواصلا صعوده الذي سجله أول من أمس حين قفز بنسبة 3.13 %.

وتأتي قطر في المرتبة الثالثة عربية بعدد إصابات الفيروس والذي بلغ حتى يوم أمس 2210 إصابة.

وللجلسة الثانية، واصلت البورصة المصرية ارتفاعها بشكل جماعي، مدعومة بمشتريات قوية من قبل المستثمرين المصريين، عززتها مكاسب أسواق الأسهم العالمية.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية ومنذ نهاية تداولات جلسة الأحد الماضي، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 21.14 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو 4.05 %، وذلك بعدما ارتفع من مستوى 520.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأحد الماضي، إلى نحو 543.3 مليار جنيه.

وسجلت مصر حتى يوم أمس رسميا 1450 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينها 94 وفاة.

ويخضع نحو أربعة مليارات شخص في العالم لإجراءات عزل في مواجهة تفشي وباء كوفيد-19، لكن الحياة تستمر بشكل اعتيادي في دول أخرى، بفضل تدابير اتخذت في وقت مبكر جدا لوقف الأزمة.