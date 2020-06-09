حالتان محليتان من أصل 14 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

عمان- الغد- أعلنت الحكومة مساء الثلاثاء عن تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، وزعت على النحو التالي:

(4) إصابات لسائقي شاحنات غير أردنيين قادمين عبر حدود العمري، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

– (8) حالات لأردنيين قادمين من الخارج يقيمون في أحد فنادق الحجر. ( 6من الباكستان و1 أثيوبيا و1 من روسيا)

– حالتان من الكوادر الصحيّة التي تعمل على رعاية المصابين بالفيروس في أحد المستشفيات.

وأضافت الحكومة عبر الموجز اليومي أنه سجّلت أيضاً 30 حالة شفاء لهذا اليوم، (10) في مستشفى الأمير حمزة، و(3) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي، و(17) في مستشفى الملكة علياء.

كما تمّ إجراء 6236 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 235014 فحصاً.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة حتّى الآن 845 إصابة.