حالتان يشتبه بإصابتهما بكورونا في مستشفى الملك المؤسس

الرمثا- قال نائب مدير مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور باسل عبيدات ان المستشفى بانتظار نتائج الفحوصات لحالتين يشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد ستظهر خلال الساعات المقبلة.

واضاف في تصريح لـ”بترا” انه تم ادخال تسع حالات منذ يوم امس الى المستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واوضح ان نتيجة الفحص كانت ايجابية لحالتين وتم نقلهما الى مستشفى الامير حمزة منذ الصباح فيما اثبتت الفحوصات المخبرية وجود خمس حالات سلبية.

وبين الدكتور عبيدات انه تم تجهيز طابقين في المستشفى للتعامل مع أي حالات مشتبه بها.-(بترا)