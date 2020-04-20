هآرتس

عودة بشارات

اليوم بعد اندلاع وباء الكورونا الذي أدخل المليارات إلى الإغلاق – في إسرائيل وفي السلطة الفلسطينية بكروا في فرضه – الواقع يفرض على الطرفين التفكير بشكل مختلف. الجيش في إسرائيل بدلا من أن يتقوى أكثر يأخذ على عاتقه مهمات مدنية كدعم للمواطنين في بني براك و”القدس المحتلة” ودير الاسد. وفي السلطة الفلسطينية المحاصرة تحولت قوات الأمن إلى مقدمة المساعدات الإنسانية. رويدا رويدا يزداد الادراك بأن العالم لم يعد كما كان.

الإنسانية تقف من جهة أمام وباء مخيف، ويوجد خوف من موجة إصابة من شأنها أن تغرقنا في الخريف القادم. ومن جهة اخرى يطرح مطلب بتغيير أساسي من أجل نظام اجتماعي مختلف، الذي اساسه تعزيز أجهزة الصحة العامة.

ولكن فوق كل ذلك تبرز الحاجة إلى الاهتمام، قبل أي شيء آخر، بمصلحة الجار القريب وصحته، رغم أن الجار البعيد جدا (الصيني في هذه الحالة) أصاب كل العالم بالعدوى – بالاحرى، يجب الاهتمام بصحة الجيران في منطقتنا الذين يسكنون الباب مقابل الباب.

بالتحديد قيادة حماس كانت الطليعة هنا. رجالها فهموا الوضع الذي تشكل، كسروا الاطر المقبولة وطرحوا اقتراحات لتبادل الأسرى. وقد فهموا أنه في الاوقات المتغيرة تكون هناك حاجة لأدوات مختلفة.

كما هو معروف، الاستراتيجية الموجودة في أساس اتفاقات اوسلو كانت السير خطوة خطوة من أجل زيادة الثقة في أوساط الطرفين – كل خطوة تصب فيها ثقة وتسرعهما لمواصلة الخطوة القادمة. ولكن مهندسي هذه الاستراتيجية لم يأخذوا في الحسبان بأنه كلما طالت العملية فان اعداءها يزدادون. وهكذا ايضا تزيد الفرص لتخريبها. في السنوات الخمس التي امتد عليها تطبيق اتفاق اوسلو، كل يوم جديد أعطى للمعارضين فرصة لوضع المزيد من العقبات إلى أن وصل الأمر إلى الانفجار الذي لم يكن بالامكان منعه.

استراتيجية التقدم الزاحف هذه افلست. المعاناة زادت وخيبة الأمل اتسعت. بدلا من رفع الضمادة عن الجرح بسحبة واحدة، التردد مس ببطء بكل جزء في العملية.

اليوم إذا اردنا التفكير خارج الصندوق فان الخطوة الأكثر تأثيرا هي اطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، بدون مراحل وبدون مفاوضات. المثل العربي يقول “إذا اطعمت أشبع”. لا يوجد نصف سلام مثلما لا يوجد نصف حمل. الطريق إلى التصالح تحتاج إلى أشخاص ذوي رؤية وليس اشخاص يتعلقون بصغائر الأمور، يقيسون بجزء من الملليمتر كل تحرك نحو السلام إلى حين أن تتحول إلى الرحلة إلى رحلة آلاف وليس رحلة سلام. لقد حان الوقت كي نفهم أنه من اجل تطوير الطائرات نحتاج إلى طيارين وليس إلى راكبي دراجات.

بعد اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين سيتم تشكيل لجان تحقيق. لماذا كانت هناك حاجة إلى كل هذا الجهاز المرعب بجميع موظفيه وسجانيه؟ ايضا في عهد الكورونا من يضمن بأن الوباء لن ينتشر من زنزانة إلى اخرى؟.

أنا أعرف أنه ستخرج صرخات ستدعي بأن الشر يكمن فقط في الطرف الفلسطيني. المذكرات سيتم سحبها من اجل التذكير بكل حجر وكل قنبلة تم القاؤها، وكأن الجنود الذين وقفوا أمام الفلسطينيين حملوا في أيديهم فقط الورود. يجب على الإسرائيليين أن يفهموا بأن الفلسطينيين ايضا يعتقدون بأن الشر موجود فقط في الطرف الآخر، الإسرائيلي. وإذا جاء كل طرف مع ترسانة شر الطرف الآخر فان حرب يأجوج ومأجوج ستستمر بلا نهاية.

تخيلوا آلاف الأسرى الفلسطينيين وهم يعودون إلى بيوتهم. هل هذا لن يخلق الأمل، وهل من الكورونا سيخرج شيء جميل، وهذه المرة ستكون فائدة للشعبين. لقد حان الوقت للتفكير من خارج الصندوق.