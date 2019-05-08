“حاويات العقبة” تؤكد التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية وتتعهد بمقاضاة من أساء لسمعتها

احمد الرواشدة

العقبة – أصدرت شركة ميناء حاويات العقبة بيانا رسميا نشرته على صفحتها الرسمية اوضحت فيه موقفها حيال ما نشره احد المواقع الالكترونية وقالت الشركة انه الحق بها اذى واساء لسمعتها.

وجاء في البيان بالاشارة الى ما تم تداوله مؤخراً من أخبار حول الدعم الاجتماعي ومبادرات المسؤولية المؤسسية المجتمعية التي تقدمها شركة ميناء حاويات العقبة للمجتمع المحلي، فان الشركة تود التنويه إلى عدم دقة هذه الأخبار، كما أنها تؤكد إدراكها ومعرفتها للجهات التي تقف خلف الادعاءات الكاذبة والمغرضة بهدف تشويه سمعة الشركة.

واضاف البيان تنتهز شركة ميناء حاويات العقبة هذه الحادثة للتأكيد على التزامها بخدمة المجتمع المحلي على اختلاف قطاعاته وأطياف أبنائه مع استراتيجية مرنة ومتجددة في كل عام، ومع عزم وإصرار على البناء على ما تم إنجازه في مجال الدعم والتمكين المجتمعي عبر السنوات، علماً بأنه لا توجد أية توجهات لإيقاف أية مبادرات وأنشطة وبرامج مجتمعية.

وجاء في البيان وفي هذا الإطار، فإن شركة ميناء حاويات العقبة تعتزم ملاحقة جميع الجهات التي تحاول الإساءة للشركة من خلال كافة الطرق القانونية وتدعو الجميع إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، وإلى التواصل مع الشركة للتأكد من صحة أية أخبار قبل تداولها عبر قنوات التواصل المفتوحة لديها، ذلك أنها تنتهج سياسة الرد خلال 24 ساعة من وصول الاستفسار وضمن كتاب رسمي.