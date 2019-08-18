“حاويات العقبة” ترفع رسوم بدلات خدماتها 4.5 % منتصف الشهر المقبل

رهام زيدان

عمان- رفعت شركة ميناء حاويات العقبة رسوم بدلات خدماتها بنسبة 4.5 % اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، بعد أخذ موافقات الجهات المختصة.

وقالت الشركة، في كتاب رسمي وجهته أمس إلى عملائها، إن القرار جاء بالاستناد إلى معدل التضخم الذي أعلن عنه البنك المركزي للعام 2018.

وبينت الشركة أن هذه البدلات أعلنت في الجريدة الرسمية في عددها الأخير الصادر في الخامس عشر من الشهر الحالي، مؤكدة التزامها بتقديم أفضل الخدمات وأعلى درجات الإنتاجية، ومواصلة تقديم الدعم الدائم لزبائنها.

وبحسب الجريدة الرسمية، فإن هذه التعديلات يعمل بها ضمن حدود ميناء حاويات العقبة، واللائحة المنشورة في عدد الجريدة لا تؤثر على أي قانون أو نظام يتعلق بالرسوم الجمركية أو أي رسوم أو ضرائب أخرى تفرض أو تطبق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو على أي أمر أو قرار يتم إصداره وتوجيهه بصورة قانونية.

وتسري أحكام اللائحة الجديدة على جميع الاتفاقيات المبرمة بين شركة ميناء حاويات العقبة وبين عملائها فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها الشركة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطيا بينهما.

وكانت الشركة رفعت في تموز(يوليو) 2018 رسوم بدلات الخدمات المناولة والتعبئة والتخزين وخدمات أخرى على جميع الحاويات بمختلف أحجامها ومقاساتها؛ حيث رفعت في ذلك بدلات 17 خدمة تقدم لعملاء الشركة، من أبرزها خدمات الحاويات المبردة، خدمات شفتنة الحاويات في الساحات وعلى السفن، خدمات استخدام القبان، خدمات متعلقة باستعمال معدات خاصة، خدمات متعلقة بالبضائع الخطرة، خدمات متعلقة ببضائع سفن الدحرجة وتحميل وتفريغ بضائع السائبة وتأخير الرافعات الجسرية.