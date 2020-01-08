“حاويات العقبة” تطلق النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني

العقبة- أطلقت شركة ميناء حاويات العقبة، بوابة العالم إلى منطقة المشرق العربي وما حولها، مؤخّراً النسخة الجديدة من موقعها الإلكتروني، والتي تم تطويرها بتصميم يتميز بالوضوح وسهولة الاستخدام ومدعم باللغتين العربية والانجليزية.

وقد جاءت هذه الخطوة في إطار إنجاز التصميم الموحد للمواقع الإلكترونية لشبكة الموانئ التابعة لمحطات الحاويات الدولية “إي بي إم APM”، والذي يبرز الهوية المؤسسية لشركة ميناء حاويات العقبة، المُشغَّلة من قبل شركة “إي بي إم APM” لمحطات الحاويات الدولية، مع العديد من الوظائف والمزايا المخصصة لدعم وتلبية الاحتياجات، وبالتالي توفير قناة كفؤة وسريعة تنطوي على باقة من الخدمات التي تمكن العملاء والمستخدمين من تنفيذ العديد من العمليات المينائية التشغيلية الخاصة بهم عبر الموقع، فضلاً عن تزويدهم بالمعلومات والإجابات على كافة استفساراتهم.

وتم تطوير النسخة الجديدة من الموقع الإلكتروني ( www.act.com.jo ) لشركة ميناء حاويات العقبة التي تنتهج التحسين المستمر في كل ما تقوم به وتقدمه، بالاعتماد على أسلوب تصميمي حديث وعصري معزز بالوظائف العملية الداعمة للغتين العربية والإنجليزية، كل ذلك بالارتكاز إلى أحدث التكنولوجيات في هذا المجال، وبما يضمن سهولة التصفح والتنقل من قسم إلى آخر ضمن الموقع، سواء عبر أجهزة الحواسيب الشخصية أو الهواتف المتنقلة.

هذا ويسهّل الموقع الإلكتروني الجديد على العملاء عملية التحقق من حالة الحاويات، وذلك من خلال نظام التتبع الخاص الذي يتضمنه، والذي يسمح للمستخدمين بالاستفسار عن الحاوية المعبأة، سواء في حالة الوارد أو تصادر، أو من خلال بوليصة الشحن. كذلك، فإن الموقع يمكّن المستخدمين من الانتقال بسهولة لقسم “جدول السفن”، والذي يتم تحديثه باستمرار، مما يتيح للعملاء الاطلاع على مواعيد السفن المغادرة والقادمة من وإلى الميناء، فضلاً عن مساعدتهم في معرفة آخر موعد للتسجيل النهائي للحاويات، وهو ما يسهل عليهم التخطيط للخطوة القادمة وفقاً لذلك بمنتهى السهولة.

ويتميز الموقع الإلكتروني باحتوائه على أدوات تسهم في تحديد الحمولات السائبة وذات زوائد الأبعاد، وفي الاطلاع على لائحة التعرفة المحددة واحتسابها، الأمر الذي يسهم في معرفة العملاء للرسوم المترتبة عليهم بشكل تقديري، بالإضافة لتمكينهم من التحقق من شروط التعامل مع البضائع السائبة وذات زوائد الأبعاد.