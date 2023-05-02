حبس المدين.. بين مؤيد لإلغاء التمديد ومعارض له

رغم وجود مطالبات من عدة قطاعات وأشخاص متعثرين وحتى نواب بتمديد أمر الدفاع المتضمن حبس المدين وذلك بعد تمديده لأكثر من ثلاث مرات نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

ولم يقف هذا القرار على منحنى الرفض بل كان هناك قبول كبير بالمقابل من تجار ومؤسسات وأصحاب حقوق تضرروا إثر قرار التمديد.

ودعموا ذلك نظرا بأن المهلة التي اعطيت لهم كانت كافية بما يسمح للمدينين بتصويب أوضاعهم وإجراء التسويات المالية اللازمة مع أصحاب الأموال.

كما تم إجراء تعديلات على قانوني العقوبات والتنفيذ القضائي تخفض قيمة مبالغ الدين التي يحكم على المتخلفين عن سدادها بالحبس.

وتشمل الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقاً لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقاً لأحكام القانون المدني، والمدين الذي وثق دينه بتأمين عيني، والشخص الذي يقل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم فيه عن خمسة آلاف دينار، مؤكداً أنه في حال ثبوت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها لا يجوز هنا حبس المدين أيضاً.

ويصل عدد المدينين ممن يترتب عليهم ديون بأكثر 5 آلاف دينار لكل واحد مهم نحو 60 ألف شخص، بالاضافة إلى نحو 100 ألف متعثر يواجهون خطر الحبس بعد وقف العمل بتمديد أمر الدفاع.

وتصاعدت وسوم عديدة عديدة على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين السابقين تنادي بوقف بإعادة

موضوع حبس المدين في #الأردن تحول إلى قضية فيها الكثير من الاختزال واستدرار العواطف … المدين قد يكون عليه دين بسيط لا يسجن بسببه، فيما الدائن وخاصة التجار لهم ديون متفرقة رتبت عليهم ديون كثيرة تستوجب الحبس…ليس من المنطق ولا العدل تشجيع ناس على أكل الحقوق وتحويل آخرين إلى مفلسين — الشايب (@Alshaieb10) May 1, 2023

انتهاء العمل بقانون الدفاع بخصوص #حبس_المدين و اعادة تفعيله و تنفيذه ، ماهو إلا تخبط اداري من اصحاب القرار ، رح ينتج عنه زيادة في تردي الاوضاع الاقتصادية و مشاكل في المجتمع و رعب وانهدام أُسر .. ما يقارب ٨٠ الف شخص الآن تحت التنفيذ .!!!

بما فيهم قضايا الشيكات. — ؏ــبــدﷲ أبوزيـــد 🇯🇴 (@abd_abuzaid1) May 1, 2023

القرار من اول كان خطأ وكأن القرار يقول للذي يدفع لاتدفع وهذا كان يساعد علي النصب والاحتيال وبعد ذالك اصبح الواحد مايعطي حد فلس واحد دين لان المروءه انعدمت بين الناس وخاصة بعد قرار عدم حبس المدين والله المستعان — Ahmad Daas (@AhmadDa90995947) May 1, 2023

حان وقت حبس المدين، ثلاث سنوات و لا يوجد نية للمدين للسداد، ماذا بالنسبة للدائن المسكين. — Bill Jingles (@AlhadidIbrahim) May 1, 2023