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حبس ثلاثيني 4 أشهر لإطلاقه عيارات نارية دون داعٍ في الزرقاء

منذ ساعتين

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عمان– قررت محكمة صلح جزاء الزرقاء، حبس ثلاثيني أربعة أشهر لإطلاقه عيارات نارية دون داعٍ.

وتتلخص وقائع القضية، بقيام المُشتكى عليه بإطلاق عيارات نارية من مسدس (بلو) على سور منزل أحد الأشخاص، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بالسور.

وبنتيجة المحاكمة، ثبت للمحكمة ارتكاب المُشتكى عليه الجرائم المُسندة إليه، وقررت إدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة أشهر والرسوم، كما تمت إدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص، والحكم عليه بالحبس أربعة أشهر وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد وهي الحبس أربعة أشهر، محسوبة له مدة التوقيف، والرسوم ومصادرة السلاح الناري.

والحكم صدر وجاهيا بحق المُشتكى عليه، وقابل للاستئناف.-(بترا)

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