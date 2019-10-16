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حبس عشريني 4 أشهر لإطلاقه عيارات نارية دون داعٍ

منذ ساعتين

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عمان- أصدرت محكمة صلح جزاء عمان، حكما بحبس عشريني مدة 4 أشهر؛ بسبب إطلاق عيارات نارية في الهواء نتج عنها ضوضاء ولغط على صورة تسلب راحة المواطنين.

وفي التفاصيل، أن المُشتكى عليه كان قد أطلق في 25 من شهر أيلول الماضي عيارات نارية في الهواء دون داعٍ من مسدس غير مرخص كان بحوزته.

وأدانت المحكمة، المُشتكى عليه بجرم إطلاق عيارات نارية دون داعٍ، وقررت حبسه 3 أشهر والرسوم. كما أدانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وقررت حبسه مدة 4 أشهر والرسوم؛ وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات، قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الجنحوية الأشد بحقه، وهي الحبس مدة 4 أشهر والرسوم، ومصادرة السلاح الناري.

يُذكر أن الحكم صدر بحق المُشتكى عليه وجاهيا، وأن الحكم بحقه قابلا للاستئناف. (بترا)

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