حبس مهربين 20 عاما حاولا إدخال مليون و300 ألف حبة مخدرة

موفق كمال

أسدلت محكمة محكمة التمييز الستار على قضية المواجهة المسلحة التي حدثت تفاصيلها الدراماتيكية العام الماضي على الواجهة الشمالية، عندما حاول 11 مهربا من جنسية عربية، تهريب مليون و361 الف حبة كبتاجون مخدرة، ما أدى الى مقتل ثلاثة منهم واصابة متهمين اثنين والحكم عليهما بالاشغال الشاقة 20 عاما وغرامة 20 الف دينار لكل منهما .

كما ايدت محكمة التمييز قرارا لمحكمة أمن الدولة بحبس مهربين من جنسية عربية بالاشغال الشاقة 20 عاما وغرامة 20 الف دينارا لكل منهما، ذلك لمحاولتهما ومهربون اخرون تهريب مليون و300 الف حبة كبتاجون مخدرة عبر مواجهة مسلحة انتهت بمقتل 3 مهربين واصابة متهمين أثنين العام الماضي.

وجرمت محكمة امن الدولة المتهمين الاثنين بجناية “الشروع التام بنقل المواد المخدرة والمستحضرات الطبية بقصد الاتجار”، وتجريمهما بها بوصفها المعدل بعد ان تم تعديلها من جناية استيراد المواد المخدرة والمستحضرات خلافاً لأحكام المادة (19) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعن وقائع القضية كما قنعت بها محكمة امن الدولة وايدتها محكمة التمييز فأنه وبتاريخ 19/5/2021 أقدم المتهمين وبرفقتهم مجموعة من الأشخاص لم يكشف التحقيق عن هويتهم على محاولة الدخول إلى الأراضي الأردنية عن طريق الحدود الأردنية الشمالية، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة وحبوب المستحضرات حيث تم رصدهم من قبل كتيبة حرس الحدود/10 السرية (٢) العاملة ضمن منطقة الاختصاص ولدى دخولهم (منطقة الحرام) جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإطلاق النار باتجاههم نتج عنه إصابة المتهمين وتراجع ستة آخرين باتجاه العمق السوري ووفاة ثلاثة أشخاص، وتم إسعاف المتهمين.

كما ضبط المواد المخدرة والتي كانت بحوزتهم وبلغت (2049) حبة من حبوب مستحضر اللاريكا و(10361000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة والتي أقدم المتهمون ومن كان برفقتهم على نقلها من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية مقابل حصولهم على مبلغ مالي، إلا أن إلقاء القبض عليهم حال دون تمكنهم من إتمام الأفعال اللازمة لنقل المواد المخدرة لغايات الاتجار بها وعليه جرت الملاحقة .