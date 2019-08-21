حبكة دعائية ذكية من شركة “مياهنا” تحقق 50 مليون ظهور لدعم الحفاظ على المياه في الأردن

عمان- قدم ملايين المواطنين الأردنيين وآلاف المؤسسات الأردنية دعمهم لقضية الحفاظ على المياه في المملكة، وذلك بعد إطلاق حملة دعائية فريدة من شركة “مياهنا”، بالتعاون مع وكالة “ميماك أوجلفي” العالمية للدعاية والإعلان، حيث قامت الشركة بإزالة النقاط من الشعارات المكتوبة باللغة العربية، بما يغير معناها، لتسليط الضوء على أهمية النقطة الواحدة والفرق الكبير الذي يحدثه غيابها.

وحققت الحملة التي انطلقت تحت شعار “لا تستهين بالنقطة” ما يقارب 50 مليون ظهور خلال المرحلة التشويقية وحدها، والتي بدأت في 28 حزيران 2019.

ويعتبر الأردن من أفقر دول العالم مائياً، بسبب محدودية مصادره المائية وعدم انتظام المواسم المطرية والتغير المناخي، وتبلغ حصة الفرد الواحد من المياه حوالي 100 متر مكعب سنوياً؛ وهي أقل بكثير من حد الفقر المائي العالمي البالغ 1.000 متر مكعب، ويستهلك الأردنيون ضعف كمية المياه المتاحة من مصادر متجددة، ما يشكل ضغطاً هائلاً على موارد البلاد، ويزيد من ضرورة التوعية بأهمية الترشيد في استهلاك حتى أصغر كميات المياه في المملكة.

وسعياً منها لزيادة الوعي من خلال التعريف بمختلف الحقائق حول موارد البلاد المائية، قامت حملة “مياهنا” في المرحلة التشويقية التي استمرت لأربعة أيام باستغلال المعنى المزودج لكلمة “نقطة”. حيث قامت بإزالة النقاط من نصوص الحملة، وبالتالي جعلت قراءتها صعبة، ما يرمز للأهمية الكبيرة التي تكتسبها كل “نقطة”. ولزيادة الترقب في المجتمع الأردني، أزالت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية الكبرى في المملكة النقاط من شعاراتها وأسمائها، كما أصبح وسم “#لا-تستهين-بالنقطة” من الوسوم الأكثر انتشاراً، حيث حقق 46 مليون ظهور. وبعد المرحلة التشويقية، تم تقديم معلومات وحقائق مفصلة وطرق عملية لتوفير المياه.