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“حبوب” يتوج ببرونزية بطولة الدوري الآسيوي للمبارزة

منذ 42 دقيقة

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عمان – الغد –   توج لاعب المنتخب الوطني للمبارزة ، قصي حبوب ، بالميدالية البرونزية ، في ختام مشاركة الأردن ببطولة الدوري الآسيوي والتي أقيمت في هونغ كونغ.

ونجح “حبوب” في احتلال المركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية ضمن منافسات سلاح الفلوريه.

وفاز قصي حبوب بثلاث مباريات في الدور الأول وبأربع مباريات في الدور الثاني وواصل تألقه وفاز في الدور ثمن النهائي وربع النهائي قبل أن يخسر في نصف النهائي ويكتفي بالميدالية البرونزية.

من جانبها احتلت اللاعبة ، زين بسيسة ، المركز السابع بعد فوزها في أربع مباريات بالدور الأول و٣ مباريات بالدور الثاني.

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