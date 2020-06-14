حبيب ريحانا مديرا عاما لميماك أوجلفي الأردن



عمان-أعلنت ميماك أوجلفي الأردن مؤخرا عن تعيين حبيب ريحانا مديرا عاما بعد قرار محمد كمال اختتام خدمته والتي استمرت لفترة ليست بقصيرة تجاوزت العشر أعوام، تاركا إرثا لا يستهان به كونه واحدا من أكثر الأشخاص موهبة في قطاع التسويق الإبداعي، والذي قاد وكالة ميماك أوجلفي الأردن لتصبح من أبرز وكالات الاتصالات التسويقية في الأردن.

وعن تنحّي محمد كمال، وتعيين حبيب ريحانا، تحدّثت “باتو نوتمانز” – الرئيس التنفيذي لميماك أوجلفي قائلة: “من اللحظة الأولى التي تولّى بها محمد كمال مهام إدارة ميماك أوجلفي في الأردن قبل عشر سنوات، شهدت الوكالة نموّا منقطع النظير، وأسست لثقافة متفردة، وأصبحت من أبرز الأسماء في عالم الإبداع في الأردن، ولا يسعنا اليوم – وهو يغادرنا – إلاّ أن نتمنّى له المزيد من النجاح والتوفيق في مستقبله أينما كان”. وتابعت السيدة “باتو”: “إن اختيارنا لـ”حبيب ريحانا” ليتقلّد منصب المدير العام، نابع من خبرته الطويلة في إدارة ميماك أوجلفي يدا بيد مع محمد كمال كونه قد شغل منصب نائب المدير العام لعدة سنوات، فضلا عن أن قدراته القيادية والإدارية استثنائية؛ لذا فنحن نعوّل عليه كثيرا في المرحلة المقبلة، التي نثق بأنّها ستشهد تغيرا إيجابيا كبيرا لصالح العملاء، فلدينا في ميماك أوجلفي الأردن اليوم فريق عمل يمتلك الشغف، والموهبة والالتزام، ويكرّس جُل إبداعه لمنح أعمال عملائنا قيمة مضافة ذات أثر ثقافي على الدوام”.

ومن جانبه، أعرب المدير العام الجديد لميماك أوجلفي الأردن حبيب ريحانا عن شكره وامتنانه لـ”محمد كمال” على الدعم الذي قدّمه له خلال فترة تواجده في الشركة قائلا: “لقد شكّل وجود محمد كمال خلال السنوات العشر الماضية بالنسبة لي شراكة استراتيجية من نوع خاص، فقد استطعت بفضل توجيهاته وقيادته وصداقته أن أعدّ نفسي لهذه المرحلة، فلم أكن أتصوّر أبدا أن أجد مرشدا مثاليا مثله”، وأضاف:”لقد عمل كمال بجهد كبير للوصول بوكالتنا وعملائها إلى مكانة ريادية، واليوم وأنا أتولّى هذه المهمة، أجدني مستعدا لخوض هذا التحدي، والاستمرار في الحفاظ على مسيرة النجاح، وتطوير برامج اتصال استراتيجية عملائنا، فاليوم يواجه الأفراد والشركات على حدّ سواء تحديات غير مسبوقة، وتتنوّع الاحتياجات والمتطلّبات جيلا بعد جيل، لذا فإن وكالات الإعلان والتسويق الإبداعي تلعب دوراً مهما ورئيسا في دعم الأعمال والأفراد والثقافات، وكلّي ثقة بأنّنا نملك كامل الأداوت والإمكانيات للاستمرار في تمثيل ثقافتنا ومجتمعنا المحلي الأردني”.