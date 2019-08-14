حجاج أردنيون فرادى يعلقون في مكة بعد فقدان جوازاتهم

أحمد التميمي وأحمد الرواشدة



إربد- شكا حجاج أردنيون فرادى متواجدون في مكة المكرمة من عدم تمكنهم من العودة إلى الأردن بعد أن فقد “المطوّف” جوازات سفرهم.

وقال نجل أحد الحجاج من مدينة إربد لـ”الغد”، إن والده وشقيقاته عالقون منذ يوم أمس في مكة المكرمة بعد إنهائهم مناسك الحج، حيث من المقرر ان ينطلقوا إلى الأردن منذ أمس، إلا أنهم تأخروا بسبب فقدان 15 جواز سفر.

وأشار إلى أن 3 حافلات سعة كل واحدة 50 راكبا لم تتحرك جراء استمرار البحث عن الجوازات المفقودة مما تسبب بتأخير بقية الحجاج عن العودة إلى الأردن.

وأكد أنه كان الأجدى بالشركة المسؤولة عن الحجاج الفرادى تأمين وصول الحجاج الذين لم تفقد جوازاتهم إلى الأردن بدلا من أن ينتظر الجميع لحين العثور على جميع الجوازات.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم وزارة الاوقاف والمقدسات الاسلامية حسام الحياري إن الوزارة تتابع منذ صباح اليوم موضوع الحجاج العالقين البالغ عددهم 20 حاجا، وأنها تعمل بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية الأردنية في جدة لإصدار وثائق سفر اضطرارية لهم ليتمكنوا من العودة إلى أرض الوطن.

‏وفي وقت لاحق، ذكر الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية حسام الحياري أن الوزارة تابعت ملاحظة وردت بخصوص حجاج أردنيون فرادى، ‏خارج البعثة الرسمية، عالقون بعد ضياع جوازات سفرهم مع مؤسسة الطوافة السعودية وأن البعثة الإدارية تعمل على مساعدتهم في مغادرة المملكة العربية السعودية حسب الأصول في حال لم يتم العثور على جوازات سفرهم.

وأضاف الحياري أن ‏رئيس بعثات الحج الأردنية وزير الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية عبد الناصر أبو البصل وجّه بمساعدة الحجاج واستقبالهم في مقر البعثة الإدارية للحجاج الأردنيين في مكة المكرمة لحين حل المشكلة.