حجاج الأردن يغادرون مكة.. وفقدان جوازات سفر يعيق بعضهم

أحمد الرواشدة وأحمد التميمي

مكة المكرمة – أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية، حسام الحياري، أن الوزارة تابعت منذ صباح أمس فقدان 20 جواز سفر لحجاج أردنيين جاؤوا لأداء مناسك الحج خارج ترتيبات وزارة الأوقاف، فيما أكد مصدر لـ”الغد” أنه عثر على 13 جوازا.

وبين الحياري، أن الوزارة عملت بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقنصلية الأردنية في جدة لإصدار وثائق سفر اضطرارية للحجاج العالقين لعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

في المقابل؛ أكد مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات فهد العموش؛ أن الدائرة تابعت التصريحات المتعلقة بفقدان جوازات السفر لعدد من الحجاج الأردنيين، وانها تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لعودتهم إلى أرض المملكة بالسرعة العاجلة.

وكان حجاج أردنيون فرادى موجودين في مكة المكرمة، شكوا من عدم تمكنهم من العودة إلى الأردن بعد فقدان جوازات سفرهم من قبل المطوف.

ووفق اتصال نجل أحد الحجاج في مدينة إربد مع “الغد”، فإن والده وشقيقاته عالقون في مكة المكرمة بعد الانتهاء من مناسك الحج، وكان من المقرر أن يعودوا إلى الأردن أمس، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب فقدان جوازات السفر.

وأشار إلى أن نحو 3 حافلات سعة كل واحد 50 راكبا، لم تتحرك جراء استمرار البحث عن الجوازات المفقودة، مما تسبب بتأخير عودة الحجاج إلى الأردن.

وأكد أنه كان الأجدى بالشركة المسؤولة عن الحجاج الفرادى، تأمين وصول الحجاج الذين لم تفقد جوازاتهم إلى الأردن، بدلا من أن ينتظر الجميع لحين العثور على الجوازات لانطلاق الحافلات.

وبدأت أول من أمس، قوافل حجاج أردنيين، بالعودة برا إلى أرض الوطن، وفق أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عبدالله العبادي، فيما قال مدير إدارة التعليم والثقافة بالوزارة، رشاد زيد الكيلاني، إن البعثة الإرشادية الأردنية المرافقة للحج؛ أجازت لمعظم حجاجها رمي الجمرات بمنى بعد فجر أول من أمس، والأصل فيه بعد الزوال/ بعد الظهر، لكن ذلك قد يؤخرهم إلى منتصف الليل، دون تمكنهم من طواف الوداع، ما الذي سيلقي على عاتقهم مشقة كبيرة، بينما كتب الحياري، على صفحته في “تويتر”، “وصول أول قوافل الحجاج الأردنيين إلى المملكة اليوم (أمس) بعد أدائهم مناسك الحج”.

من جهة أخرى، قال الحياري، إن بعثة الحج الإدارية التابعة للوزارة قامت باستئجار حافلة لنقل حجاج أردنيين كانوا في طريق عودتهم إلى أراضي الوطن وتعطلت حافلتهم بعد قطعهم مسافة 50 كيلومترا من مكة المكرمة.

وأضاف الحياري، أن ملاحظة وردت إلى وحدة تتبع الحافلات أفادت بوجود حافلة معطلة، الأمر الذي دفع بعثة الحج الإدارية لاستئجار حافلة لحل مشكلة الحجاج جذريا وتغريم الشركة لاحقا في حال ثبت تقصيرها.

والأحد الماضي، كان رئيس البعثة الطبية الأردنية، أمين عام وزارة الصحة، حكمت ابو الفول، أعلن عن تسجيل أول حالة وفاة للحاج الأردني نبيل عفيف كامل عميرة، في مكة المكرمة.

وتابعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حادثة الوفاة من خلال القنصلية العامة الأردنية في جدة، حيث اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع السلطات السعودية، لدفن المتوفى وهو طبيب جراح قلب، إذ تمت الصلاة عليه في الحرم المكي الشريف ودفن هناك في مكة المكرمة بناء على طلب ذويه.

وبحسب أمجد عميرة وهو نجل المرحوم، فإن والده البالغ من العمر 71 عاما نقل إلى المستشفى بمكة المكرمة عند الوقوف بعرفة بعد شعوره بالتعب والإعياء.