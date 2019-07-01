حجازين: البترول الوطنية تقر حزمة إجراءات تحسن المستوى المعيشي لموظفيها

عمان– قال رئيس مجلس إدارة شركة البترول الوطنية الدكتور ماهر حجازين ان مجلس الإدارة اقر حزمة إجراءات لتحسين الظروف المعيشية لموظفي الشركة، ابرزها، تصنيف الموظفين بعقود وزيادة منافع التأمين الصحي ومأسسة التدريب في الشركة.

قال حجازين في تصريح صحفي اليوم الاثنين، ان قرار المجلس المتعلق بتصنيف الموظفين بعقود يشمل نحو 53 بالمئة من موظفي الشركة خاصة وان التعيينات في الشركة منذ عام 2012 تمت بموجب عقود سنوية، “حرمت موظفي العقود من امتيازات الموظف المصنف بوظيفة دائمة”.

واكد حجازين أهمية القرار في تحقيق الامن الوظيفي والنفسي للعاملين وتعزيز الإنتاج وزيادة الاستقرار في علاقات العمل وتحسين مستوى معيشة العاملين.

وفيما يتعلق بمنافع التأمين الصحي، قال حجازين، ان القرار نص على توسيع المنافع من التأمين الصحي وشمول الموظف الذي يتقاعد ما بعد القرار بالتامين الصحي، مؤكدا أهمية التأمين الصحي للمتقاعدين بصفته ضرورة في هذه المرحلة العمرية وعرفانا من الشركة بدور المتقاعدين وضمان حياة كريمة لهم.

وحول قرار مجلس إدارة شركة البترول الوطنية بمأسسة التدريب قال حجازين ان الشركة وبالتعاون مع نقابتي الجيولوجيين والمهندسين ستعمل على مأسسة عملية التدريب بتحديد المدد في كل برنامج تدريبي واناطت بالنقابتين اختيار المؤهلين لهذه البرامج دون تدخل من الشركة التي سيقتصر دورها على تقديم خبراتها لحديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل.

وتأسست شركة البترول الوطنية في حزيران عام 1995 ويبلغ رأسمالها الحالي 15 مليون دينار، ووقعت عام 1996 مع الحكومة اتفاقية امتياز لمنطقة الريشة لمدة خمسين عاماً.