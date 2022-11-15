حجازين في رسالة وداع لزملائه: واجهنا معا وببسالة ظروفا صعبة خلال السنوات الماضية

كتب مدير عام وكالة الأنباء الاردنية (بترا) الزميل فايق حجازين، اليوم الثلاثاء، رسالة وداعية إلى زملائه في وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، جاء فيها ما يأتي:

“اما وقد صدر قرار مجلس الوزراء الموقر بإحالتي إلى التقاعد؛ فإني احمد الله على أني خدمت الوطن وقائد الوطن بكل شرف وأمانة، وحملت رسالة الإعلام بكل مسؤولية. اشكر معالي وزير الاتصال الحكومي، الاستاذ فيصل الشبول، الذي يتمتع بنبل الفرسان على تعامله الراقي مع زملاء المهنة، واشكر زملائي في وكالة الأنباء الأردنية، خط الدفاع الإعلامي الأول للدولة الأردنية على ما يبذلونه من جهد لتكون الوكالة في مقدمة المؤسسات الاعلاميه العربية، وعلى ما يتمتعون به من مهنية واخلاق رفيعة. واجهنا معا وببسالة ظروفا صعبة خلال السنوات الماضية، كنتم فيها جنودا اوفياء للمهنة وللوطن، سواء الزملاء الصحفيين ام الزملاء الإداريين والفنيين الذين افتخر بكل واحد منكم بدءا من المالية والإدارية والهندسة والعاملين في الوظائف المساندة. اتمنى لوكالة الأنباء كل التقدم والازدهار لتواصل رسالتها في حمل صوت الأردن إلى العالم، وارجو من زملائي أن يسامحوني عن أي هفوة أو زلة وقعت، واتمنى للزميلة فيروز المبيضين النجاح في تحمل المسؤولية”.