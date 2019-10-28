حجازين لـ”بترا” وبلقر لـ”التلفزيون”

عمان – الغد- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعيين الزميل فايق حجازين مديراً عامّاً لوكالة الأنباء الأردنيّة بترا، والزميل محمّد بلقر مديراً عاما لمؤسّسة الإذاعة والتلفزيون.

ويأتي تعيين الزميلين حجازين وبلقر بعد حصولهما على أعلى النتائج بين جميع المترشحين للوظيفتين الذين قابلتهم اللجنة الوزاريّة للاختيار والتعيين على الوظائف القياديّة.

ويأتي التعيين في هاتين الوظيفتين استنادا لأحكام المادة 9/ب من نظام التعيين على الوظائف القيادية رقم 78 لسنة 2019 وتعديلاته الجديدة التي منعت الاستثناءات في التعيين على الوظائف القيادية، واعتماد الأحقيّة والكفاءة وإتاحة المنافسة بين الجميع كمعيار رئيس لإشغالها.

كما قرّر المجلس تعيين الدكتور نوفان العجارمة عضواً في مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا).

وقرر مجلس الوزراء ايضا تعيين مهند شحادة رئيساً لمجلس إدارة شركة الاستثمارات الحكومية.