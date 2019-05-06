حجازين وقطناني “فندق كمبنسكي عمان” ينالان جوائز مميزة

عمان- حصل فارس حجازين على جائزة أفضل نائب مدير عام للعام 2018 ومصطفى قطناني على جائزة أفضل مدير إيرادات للعام 2018 من فندق كمبنسكي عمان، بمسابقة أجراها موقع “الأردن سياحية” من خلال استفتاء يتضمن إعلاميين وخبراء وأكاديميين في الشأن السياحي.

وحصل حجازين على هذه الجائزة كأفضل نائب مدير عام نتيجة للجهود المتواصلة التي يقوم بها والعمل الدؤوب في تحقيق رؤية إدارية متقدمة في فندق كمبنسكي عمان من أجل رفع مستوى الخدمة في الفندق وتعزيز مكانة الخدمات الفندقية في وطننا الحبيب.

وتسعى إدارة فندق كمبنسكي عمان بإدارة السيد حجازين والطاقم الإداري الذي يعمل معه إلى تحقيق إنجازات على صعيد زيادة النوعية في تقديم الخدمات الفندقية؛ حيث قامت الشركة المالكة للفندق بإنشاء مركز للمؤتمرات والفعاليات الكبرى بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا عزل الصوت وأنظمة حديثة سمعية وبصرية تعد الأولى من نوعها في عمان والتي تم تركيبها من قبل شركة شين ميلسون ووايك الأميركية مضيفة للقاعات مستوى تكنولوجيا فريدا من نوعه؛ حيث يعد مركز المؤتمرات والفعاليات الجديد العنصر المميز لفندق كمبنسكي عمان وسيكون الرائد في مجال المؤتمرات والاجتماعات في العاصمة الحبيبة عمان؛ حيث يتميز بوجود قاعات عدة بقدرة استيعابية مختلفة تتراوح بين 100 و1200 شخص.