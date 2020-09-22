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“حجازي وغوشة” و “سامح مول” لا علاقة لهما بالحجز على أموال مستثمر

منذ 3 ساعات

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عمان -الغد- أكدت مصادر مطلعة أن شركة حجازي وغوشة، وشركة سامح مول، لا علاقة لهما بالخبر المتداول حول وضع إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأحد كبار المستثمرين في قطاع اللحوم، والذي يملك سلسة مراكز تجارية، بعد حصوله على تسهيلات بنكية وتعثره في سدادها.

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