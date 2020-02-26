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حجازي يبحث مع نظيره القطري تعزيز التعاون بين هيئتي النزاهة في البلدين

منذ 38 دقيقة

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عمان- الغد- بحث رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي في الدوحة اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الرقابه الاداريه والشفافيه في دولة قطر حمد بن ناصر المسند آفاق التعاون بين هيئتي البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والممارسات الفضلى التي تنهض بمفاهيم النزاهه والشفافية.
واتفق رئيسا الهيئتين على إعداد مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون سيتم توقيعها بين الهيئتين في وقتٍ لاحق.
يُذكر أن الدكتور حجازي يُشارك في أعمال الاجتماع الثاني رفيع المستوى لشبكة النزاهة القضائية العالمية ضمن وفد أردني رسمي برئاسة رئيس محكمة التمييز وعضوية عدد من قضاتها والمحكمة الدستورية.

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