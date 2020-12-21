حجازي يعلق على تعيين نجل رئيس وزراء أسبق في وظيفة قيادية

عبدالله ربيحات

عمان- قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مهند حجازي، اليوم الاثنين، إنه لا يعلم إن كان تعيين نجل رئيس وزراء أسبق في وظيفة قيادية برئاسة الوزراء برتبة وزير خضع لنظام تعيينات الفئة العليا في الدولة أم لا، أو إن كان مستوفيا للشروط من عدمه.

جاء ذلك ردا على سؤال “الغد” لحجازي خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الهيئة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، عن هذا التعيين الذي أثار جدلاً واسعاً.

وأوضح حجازي أن الهيئة “اكتشفت وجود ثغرات في هذه النظام وشروطه، حيث نسبت لمجلس الوزراء في وقت سابق، بتعديل هذه التشريعات وسد الثغرات لتحقيق النزاهة أكثر في تعييات الفئة العليا”.