حجاوي: انخفاض الإصابات يدفع لفتح قطاعات وعودة الدراسة الوجاهية

عمان- كشف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، عن توجه لدراسة فتح تدريجي لبعض القطاعات وإمكانية عودة طلبة المدارس والجامعات، خلال الفترة المقبلة.

وقال حجاوي في حديث لـ”هلا أخبار”، إنه في حال انخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية إلى ما دون 5% حتى نهاية الشهر الجاري، فمتوقع أن يكون هنالك تغيير للإجراءات المتعلقة بالمدارس والجامعات للفصل الثاني وذلك بعد دراسة الأمر مع وزارة التربية والجهات المعنية.

وبين أن أرقام الإصابات المسجلة بكورونا في الأردن مؤخراً تتناقص، إذ إن نسبة الفحوصات الإيجابية وصلت أمس الثلاثاء إلى 13.8% وهو ما يشكل نسبة انخفاض عن الأيام السابقة ومؤشر للتفاؤل الحذر.

وأشار الى أن وزارة الصحة ولجنة الأوبئة تقوم بمقارنة الأرقام حسب الاسبوع الوبائي بالأسابيع الماضية، وتعتمد عليه بشكل أساسي لاتخاذ أي اجراءات من شأنها الحد من ارتفاع الاصابات وتسطيح المنحنى الوبائي.

وأوضح حجاوي، أن انخفاض الإصابات يدفع باتجاه دراسة فتح تدريجي لبعض القطاعات، مؤكداً أن ذلك يعتمد بالضرورة على الالتزام بإجراءات السلامة العامة وارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات.

ولفت حجاوي الى أن المنحنى الوبائي في الأردن وصل الى الذروة مع تسجيل 7933 اصابة سابقاً وهو أعلى رقم سجل بالمملكة سابقاً، مضيفاً أنه من الصعب العودة الى الاصابات صفر في المملكة.

وتابع في حديثه، أنه في حال عادت الاصابات الى 1000 حالة يومياً، يكون بذلك تصحيح لموجة كورونا التي أثرت على الأردن مطلع أيلول الماضي، معبراً عن أمله في أن لا تتأثر المملكة بموجات أخرى من الوباء قبل وصول مطعوم كورونا للمملكة بداية العام المقبل 2021.

وأوضح أن كافة دول العالم تنتظر مطاعيم كورونا في الربع الأول من العام المقبل، وهو ما قد يشكل انخفاضاً بحدة ارتفاع الاصابات بالعالم والوفيات ايضا.-(هلا اخبار)