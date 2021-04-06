حجاوي: تحديث مطاعيم كورونا وفقا لتحورات كورونا

عمان – قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور بسام حجاوي، إن رفع وتيرة مطاعيم كورونا سيساعد بكبح جماح هذه الجائحة.

وأضاف في حديثه عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن وتيرة التطعيم في الأردن أصبحت متتالية والتغطية تزداد، ويوميا يتم تطعيم 30 ألف مواطن على الأقل.

وجدد تأكيده على أن كل مواطن له الحق في تلقي المطعوم المجاني الآمن والفعّال، متوقعا أن يصل عدد متلقي اللقاح قبل شهر حزيران إلى 3 ملايين شخص.

وأشار إلى أنه لم يدخل أي شخص إلى المستشفيات نتيجة مضاعفات مطعوم كورونا، كما أنه لم تسجل أي وفاة جراء تلقي المطعوم بالأردن.

وبين أنه يتم تكييف وتحديث الجرعات حسب معطيات مراكز البحث العلمي والشركات المصنعة للقاحات، “وعليه لا يمكن أن يؤدي المطعوم إلى مضاعفة إلا وأن تكون معروفة”.

ولفت إلى أنه وبعد تلقي المطعوم والانتظار مدة نصف ساعة في المركز، يستطيع متلقي الجرعة مزاولة عمله بعدها فورا، نافيا أن يكون متلقي المطعوم بحاجة لمزاولة المنزل لمدة 10 أيام بعد تلقيه.

وعن فعالية المطاعيم لسلالات كورونا، أكد حجاوي أن المطاعيم تُحدّث باستمرار لتتناول المعطيات والأسباب السائدة على مستوى العالم والأقاليم، وذلك في إشارة إلى سلالات كورونا المتحورة، مضيفا أن “مراكز البحث العلمي تعمل أولا بأول على إدخال الفعالية على السلالات والطفرات الجديدة”.

ونوه إلى أن كل المطاعيم فعالة وآمنة بنفس الدرجة، ولا داعي لأن يختار المواطن نوع معين من المطاعيم، مضيفا أن “المواطن لا يعلم أكثر من المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي قامت بترخيص المطعوم”.-(هلا اخبار)