حجاوي: لسنا بحاجة إلى حظر شامل طويل الآن

عمان – قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن هنالك استقرارا بأرقام إصابات فيروس كورونا، لكن لا يستطيع أحد تحديد ما إن وصلنا إلى ذروة الموجة.

وأضاف أن الأردن يحوم حول الذروة، متوقعا أن تنخفض نسبة إيجابية الفحوصات إلى 5% خلال 6-8 أسابيع، مؤكدا أن هذا يتطلب التزاما من الجميع بإجراءات السلامة العامة وأوامر الدفاع.

وأشار إلى أن “هذه الموجة كلفتنا 56 ألف مصاب ونحو 673 وفاة أسبوعيا”، وهذا ما لم نشهده في الموجة الأولى، لافتا إلى أن بعض الدول دخلت بموجة ثالثة ما يعني أن عدم الالتزام يؤدي للدخول بموجة أخرى.

وقال حجاوي “لسنا الآن بحاجة إلى حظر شامل طويل، لكننا بحاجة إلى تهذيب حزمة الإجراءات التي فرضت؛ لدخول شهر رمضان بحزمة أدق وأنظم”، مشيرا إلى أن المواطن هو من يهذب الإجراءات من خلال التزامه.

وحول تأخر نتائج فحص كورونا، أوضح حجاوي أن هنالك جزءا كبيرا من الفحوصات تتأخر نتائجها، وهذا التأخير يشكل خطورة، مؤكدا أنه تم طرح هذه القضية في اجتماع اللجنة.

وعن تضارب التصريحات حول جائحة كورونا، نوه حجاوي إلى أنه يجب تعيين ناطق باسم اللجنة لتوحيد التصريحات.-(هلا اخبار)