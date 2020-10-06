حجاوي لـ”الغد”: الحظر الشامل المقبل اضطراري بسبب الوضع الوبائي الخطير في الأردن

محمد الكيالي

عمان- قال عضو لجنة الاوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الحظر الشامل في المملكة كان خلال الأيام الماضية واردا لاقراره وتنفيذه.

وأضاف حجاوي في تصريح “الغد” أن الحظر الشامل لا جدوى له إلا في حالة تزايد أعداد الإصابات و الوفيات، وهذا ما تعيشه المملكة حاليا.

وبين أن أعداد الإصابات أصبحت بتزايد كبير وملفت خلال الفترة الماضية، خاصة وأن أرقام الأسبوع الحالي أكبر مقارنة بالأسبوع الماضي.

واشار حجاوي إلى أنه وفي ٤ أيام من الأسبوع الجاري سجلت المملكة ٤٣ حالة وفاة فيما سجل الأسبوع الماضي بكامله ٤٠ وفاة وهذا الأمر يدل على مؤشر خطير للأردن وبائيا.

واوضح أن الزيادة الملحوظة في الإصابات والوفيات يدل على ضعف التزام المواطنين باجراءات السلامة العامة واستهانة فئات بالفيروس وعدم استعمال الكمامة التي هي الأداة الوحيدة لتقليل العدوى.

وقال حجاوي إن المشرع و بتوصية من لجنة الاوبئة أقر الحظر الشامل عل المواطنين يتعضون.

وأكد أن لا أحد يريد إغلاق البلاد والتأثير على حياة المواطنين والإضرار بالاقتصاد والاستثمار إلا أن الحظر بمثابة رسالة للمستهترين بأرواح الأردنيين بضرورة الالتزام.

وشدد على أن الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت يأتي بسبب إن هذين اليومين هما يوما عطلة وبالتالي فإنه يتم منح فرق التقصي الوبائي لإجراء فحوصات أكبر والعمل على كبح انتقال العدوى ومحاولة لتسطيح المنحنى الوبائي خلال الفترات المقبلة.

ودعا حجاوي المواطنين لعدم التهافت العشوائي على الأسواق خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أنه سيتم إيقاع عقوبات بحق المؤسسات والأفراد المخالفين.