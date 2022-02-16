حجاوي: ما زلنا في الجائحة.. ونهاية الموجة خلال 5 أسابيع

أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور بسام حجاوي، على وجاهية التعليم لطلبة المدارس، الأحد المقبل.

وأضاف حجاوي، عبر التلفزيون الأردني، أن إصابات فيروس كورونا ستبدأ بالانخفاض خلال الأسابيع المقبلة، بحيث نصل إلى نهاية الموجة خلال (4-5) أسابيع.

ولفت إلى أن الإجراءات التخفيفية تسعى إلى التعايش مع الجائحة؛ ليبدأ تنفيذها خلال 4 أسابيع المقبلة.

ونوه إلى أنه “لا زلنا في الجائحة ولا زلنا نسجل إصابات، لكن يبدو واضحا أن الأردن سجل أعداد ثابتة خلال الأسبوع الماضي والجاري، ما يدل على صحة التوقعات أن المملكة وصلت ذروة الإصابات”.