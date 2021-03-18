حجاوي: يجب اتخاذ قرارات قاسية أكثر بحال عدم استقرار الوضع الوبائي

عمان– قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي، إن الوضع الوبائي في المملكة غير مريح.

ووصف حجاوي في حديثه لبرنامج “هنا الأردن” عبر إذاعة “جيش إف إم”، معدل الإصابات اليومي والذي يتراوح حول 9 آلاف إصابة بـ”الملتهب”.

وأشار إلى أنه عندما يثبت عدم نجاعة الإجراءات المفروضة؛ من تشديد الرقابة وزيادة ساعات الحظر الليلي، فيجب أن يكون هنالك إجراءات قاسية أكثر وأصعب.

وأكد أن اللجنة لا توصي بتطبيق الحظر الشامل بصورته التي طُبق بها بداية الأزمة، بل نريد أن نوفر حركة للأفراد وتوفير وسائل الأمان والتأمين، واستدرك حجاوي حديثه “لا نريد سيارات تتحرك لنحد من الحركة”.

ولفت إلى أنه وخلال الأسبوع الماضي، كان الفرق بين عدد إدخالات المستشفيات والمغادرين منها 1039، أي يدخل أسبوعيا للمستشفيات نحو ألف مصاب كورونا، مشيرا إلى أن هذا العدد كبير.

وعن التوقعات بانتهاء الموجة في بداية شهر نيسان، قال الحجاوي “لن تنخفض الأرقام بداية نيسان”، منوها إلى أنه يرصد عدم التزام من المواطنين.-(هلا أخبار)