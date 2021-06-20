حجب تطبيقات التراسل في مناطق عقد امتحانات التوجيهي

عمان– الغد- قالت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إنها قامت بمخاطبة شركات الاتصالات المتنقلة لغايات حجب كافة التطبيقات التي تؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة، وذلك اعتباراً من 24/6/2021 ولغاية 15/7/2021 في كافة مدارس المملكة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة الامتحانات فقط.

ويأتي ذلك، حفاظاً على نزاهة التوجيهي الذي يعتبر مصلحة وطنية عليا وأساس العملية التعليمية والأكاديمية، ولضرورة أن تعكس النتائج قدرات الطلاب من خلال تحقيق العدالة والشفافية، وكخطوة احترازية لمنع الغش أو تسريب أسئلة الامتحانات.

وأشارت الهيئة أن الحجب يتم قبل دقائق قليلة من بدء الامتحانات وينتهي بعدها بقليل، كما تؤكد الهيئة أنه ونتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج منطقة المدارس ولكنها بطبيعتها مؤقتة وتتم لتحقيق الغاية منها، كما تشير الهيئة بأن قرار الحجب قد تم بالتنسيق ما بين وزارة التربية والتعليم والهيئة.