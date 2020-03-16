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حجر أردنيين وأجانب بمنتجعين في البحر الميت

منذ 42 دقيقة

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حابس العدوان

البحر الميت – وصلت قبل قليل إلى منتجعين في منطقة البحر الميت، 14 حافلة قادمة من مطار الملكة علياء على متنها أردنيين وأجانب، وصلوا إلى المملكة صباح اليوم، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إنه جرى تخصيص المنتجعين كمنطقتي حجر، لاستقبال القادمين من الخارج، للاستفادة من بعدهما عن أماكن الكثافة السكانية في المدن أولا، ولكونهما في منطقة تتصف بارتفاع درجات الحرارة التي يعتقد أنها تساعد في مواجهة فيروس كورونا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الحكومة التي تسعى من خلالها إلى منع انتشار فيروس كورونا في الأردن.

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