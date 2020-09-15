حجر الطلبة العائدين للدراسة في الجامعات الأردنية 14 يوما

عمان – الغد -تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه وبالتنسيق مع وزارة الصحة فقد تمت الموافقة على تخفيض مدة حجر الطلبة القادمين من الخارج الدارسين في المؤسسات التعليمية في المملكة الأردنية الهاشمية (أردنيين) و (وافدين من العرب والأجانب) لمدة أسبوع واحد فقط شريطة إحضار فحص PCR خلال مدة لا تزيد عن (72) ساعة قبل قدومهم للأردن، وإجراء الفحص عند القدوم وقبل الخروج من الحجر المؤسسي للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد(COVID-19)، ولكي يستفيد الطالب من هذا القرار وفي حال كان أردنياً عليه التنسيق مع سفارة المملكة في الدولة التي يقيم بها، أما إذا كان وافداً فعليه التنسيق مع سفارة بلده في عمان والتي بدورها تنسق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وبخلاف ذلك سيتم حجره لمدة (14) يوماً وليس (7) أيام.