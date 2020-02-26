حجر صحي على أردنيين عادوا من إيطاليا

عمان- الغد- أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر أن وزارة الصحة نقلت عددا من الأردنيين القادمين من إيطاليا إلى الحجر الصحي يوم أمس، كإجراء احترازي ووقائي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا .

وأشار وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بصراحة” على راديو روتانا صباح اليوم الأربعاء، إلى أن تقارير يومية تصله من الطواقم الدبلوماسية الأردنية في الخارج وتحديدا من الدول التي تم تسجيل حالات إصابة بالمرض فيها حول المستجدات وعدد الإصابات والاجراءات المتبعة للحد من انتشار الوباء.

وقال ” هذه التقارير توزع أيضا على لجنة الأوبئة، ومديرية الرعاية الصحية، ووزارتي الداخلية والنقل”، مؤكدا أن جميع المؤسسات المعنية تعمل بتشاركية وتعاون مستمر لمنع وصول الفيروس إلى المملكة.

وأوضح أن الأردن لم يمنع استيراد المواد من الصين لأنها لا تشكل خطرا، بل وضع قيودا وضوابط أخرى تتعلق بوقف استيراد الحيوانات الحية.

وحول الإجراءات الوقائية والاستعدادات التي تنفذها وزارة الصحة للتعامل مع فيروس الكورونا المستجد، بين الدكتور جابر أن الوزارة تجهز مستشفى ميداني في منطقة خو بشكل احترازي، إضافة إلى وجود 12 سرير عزل في مستشفى البشير، تتميز بضغط عكسي يمنع دخول الهواء، إلى جانب لباس خاص يعزل الكوادر الطبية المتعاملة مع المرضى، كما سيتم تفريغ مبنى مستقل في مستشفى الأمير حمزة وتجهيزه لاستقبال أي حالات يشتبه بإصابتها بالمرض”، مؤكدا القدرة على استيعاب الحالات المصابة والتعامل معها، في حال وصول الفايروس، لا قدر الله.

وتابع “تم منح تصريح لمصانع أردنية لانتاج كمامات على نطاق واسع، وسيتم تزويد المواطنين بهذه الكمامات، وطرحها في السوق المحلي”، إضافة إلى تدريب الكوادر البشرية من الشمال للجنوب، وأيضا على المعابر الحدودية لمراقبة القادمين والمغادرين.

وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة، أشار وزير الصحة إلى وضع كواشف حرارية في المطار والمعابر الحدودية للكشف، وللتأكد من الحرارة غير الطبيعية لدى المسافرين، والتأكد ما إذا كانوا على اتصال مع أي أشخاص قادمين من الصين أو دول أخرى ظهرت بها حالات إصابة بالمرض، إضافة إلى التعاقد مع شركة تطهير كيماوي لتنفيذ عمليات تعقيم وتطهير في مواقع مختلفة.

وشدد وزير الصحة على أن الحكومة ستعلن بكل شفافية ومسؤولية في حال تأكدت وجود حالات مصابة بفايروس كورونا المستجد، وذلك لرفع درجة الجاهزية والانتقال إلى المرحلة الثانية من التوعية والوقاية من المرض.

ولفت إلى أن وزارة الصحة أطلقت العديد من الحملات الإعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين حول طرق الوقاية من فايروس كورونا.