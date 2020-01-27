حجر صحي على 3 طلاب أردنيين عائدين من الصين

عمان – الغد – وضعت وزارة الصحة 3 طلبة أردنيين، عادوا من الصين، اليوم الاثنين بالحجر الصحي بحسب مصدر مطلع بوزارة الصحة .

وقال المصدر إن 3 طلاب أردنيين، عادوا من الصين، على نفقتهم الخاصة اليوم الاثنين، ما دفع الوزارة لإجراء حجر صحي عليهم.

وأوضح المصدر أن الحجر سيستمر لمدة 14 يوما، لغاية التحقق من عدم ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليهم.

من جهته، قال مدير مستشفى البشير الدكتور محمود زريقات، ان المستشفى انهى من تجهيز وتأثيث مبنى الوبائيات الذي يشتمل على 100 سرير مؤكدا على انه مخصص بالحالات المشتبهة بفيروس كورونا.

وكشف عن تحويل عامل من الجنسية الصينية يبلغ من العمر (١٨) سنة، يعمل لدى شركة صينية في منجم الصخر الزيتي من الكرك إلى مستشفى العزل في البشير لاشتباه إصابته بفيروس الكورونا

وزاد : تم إدخاله إلى قسم العزل والتحفظ عليه وسيبقى قيد الحجر الصحي لمدة (١٤) يوما، حيث سيتم التعامل مع الحالة طبقا للبروتوكول الخاص بالاصابة بفيروس الكورونا.