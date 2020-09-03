حجر منزل مصاب بكورونا في إربد

أحمد التميمي

إربد – قال مصدر طبي ان الاصابة المسجلة بفيروس كورونا في محافظة اربد يسكن في احد بلدات لواء بني كنانة ويعمل موظفا في شركة سياحية بمدينة اربد.

واكد المصدر الى انه تم حجر منزل المصاب وستقوم فرق الاستقصاء الوبائي بسحب عينات من المخالطين الذين يقدر عددهم بـ60 شخص.

واكد أن مصدر الاصابة معروفة ولن يتم التقصي عن مصدر الاصابة، لافتا الى ان هناك فحوصات مستعجلة للمخالطين للمصاب بالدرجة الاولى ستظهر خلال ساعات.

يشار الى ان محافظة اربد خلت خلال الاسبوعين الماضيين من اي اصابات بالفيروس فيما تم رفع الحجر عن جميع المنازل المحجورة في المحافظة.