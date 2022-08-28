حجم مستوردات السبائك الذهبية يقفز 170 %

هبة العيساوي



عمان- ارتفع حجم السبائك الذهبية المستوردة والمفحوصة في المملكة، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، بنسبة 169 % مقارنة مع حجمها بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وبلغ حجم تلك السبائك الذهبية في نهاية تموز (يوليو) الماضي 13.507 كيلوغرام مقارنة مع 5.026 كيلوغرام في نهاية تموز (يوليو) 2021.

وقدر أمين سر نقابة تجار الحلي والمجوهرات سليم الذيب قيمة تلك السبائك بنحو 540 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 206 ملايين في نفس الفترة من 2021.

وبين الذيب أن معدل سعر الأونصة كان في عام 2021 نحو 2070 دولار مقارنة مع معدل 1680 دولارا في العام الحالي.

وأوضح أن سبب الارتفاع في حجم السبائك المستوردة خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي هو زيادة الطلب بعد انتهاء تأثير جائحة كورونا وعودة مناسبات الزواج والحفلات من جهة، وانخفاض الأسعار الذي شجع على اقتناء الذهب كادخار واستثمار من جهة أخرى.

وبين أن الطلب المحلي تضاعف هذا العام على المجوهرات والليرات والسبائك، مقارنة مع العام الماضي الذي شهد بعض الإغلاقات والحظر وأثر سلبا على القطاعات.

إلى ذلك بلغ حجم المصوغات الذهبية المشغولة المستوردة المدموغة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 3.371 كيلوغرام مقارنة مع 2.650 كيلوغرام في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 27 %، بحسب المواصفات والمقاييس.

وقدر الذيب قيمتها بنحو 135 مليون دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع 98 مليونا في نفس الفترة من العام السابق.

وأما بالنسبة للمصوغات الذهبية المشغولة محليا والمدموغة فقد بلغ حجمها خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي 5.417 كيلوغرام مقارنة مع 4.373 كيلوغرام خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبين الذيب أن المصوغات المحلية يكون جزء منها من ضمن السبائك التي تم استيرادها خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن سعر غرام الذهب من عيار 24 بلغ يوم أمس 42 دينارا، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 نحو 35.6 دينار، وغرام الذهب من عيار 18 بلغ 31.7 دينار.