حدادين والتميمي يشاركان في السمبوزيوم الدولي التشكيلي ببلغاريا

عمان- الغد- شارك كل من الفنانين التشكيليين الأردنيين وليد التميمي، غدير حدادين في فعاليات السمبوزيوم الدولي السادس للفن التشكيلي الذي يحمل اسم هليوبوليس “مدينة الشمس”، الذي أقيم خلال الفترة ما بين7-18- من الشهر الحالي في مدينة أوبزور بمحافظة فارنا في بلغاريا، حيث أقيمت ورشات الرسم بالقرب من شواطىء البحر الأسود برعاية وتنظيم من بلدية أوبزور.

شارك في هذا السمبوزيوم مجموعة من الفنانين أعضاء نقابة التشكيليين البلغاريين، ولأول مرة يشارك فنانون من الأردن في هذا الملتقى، وقدم الفنانون جميعاً على مدار أسبوعين أعمالاً عبرت عن أساليبهم ومدارسهم الفنية كالانطباعية أو التجريد والحداثة أو التعبيرية أو الواقعية، كما عبروا عن إبداعاتهم في التعامل مع اللون بصورة تلقائية، ضمن إطار تبادل خبراتهم وخلاصات تجاربهم في مجال الفن التشكيلي. وتناولت اللوحات التي تم إنجازها موضوعات عن الصيد والطيور والحياة البرية، نفذت بألوان وتقنيات مختلفة. وكان من بين الفعاليات مشاركة مجموعة من طلاب وطالبات المدارس البلغارية الذين لهم اهتمامات بالفنون الجميلة، وقد شارك الفنانون خبراتهم وتقنياتهم مع هذه المواهب الشابة وتحت إشراف هؤلاء الفنانين الذين عبروا من جانبهم عن سعادتهم بمشاركة هذه المواهب وقدرتها الممتازة على التفاعل واستيعاب ما تعلمه الطلبة في أثناء مشاركتهم .

وتضمنت فعاليات السمبوزيوم أيضاً جولات قام بها الفنانون المشاركون في المناطق الأثرية والتراثية في أكثر من موقع، تعرفوا خلالها على المعالم السياحية وبعض المناطق التاريخية البلغارية. وكانت بلدية اوبزور التي استضافت الملتقى ممثلةً برئيس بلديتها السيد خريستو يانيف عبرت عن دعمها للمشاركين والضيوف من الفنانين وتمنياتها لهم بالاستمرار في الإبداع تعزيزاً لرسالة الفن والثقافة، على الرغم من الظروف الصعبة الناجمة عن جائحة “كورونا”، على أمل أن يشارك في الأعوام المقبلة فنانون من بلدان مختلفة.

وبدورهم أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لبلدية أوبزور الراعية للفن ودورها في الإسهام بدعم الحركة التشكيلية بين الدول، وإتاحة الفرص لتوثيق العلاقات وتحقيق التواصل الفني والثقافي والإنساني في هذا المجال. وفي نهاية السمبوزيوم تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين وافتتاح معرض جماعي تضمن الأعمال التي أنجزت خلال الملتقى.