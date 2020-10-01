حدادين وجعبور تحييان أمسية شعرية في “شومان”

عمان- الغد- استضافت مؤسسة عبدالحميد شومان؛ ذراع البنك العربي للمسؤولية الثقافية والاجتماعية، مساء أول أمس، أمسية شعرية للشاعرتين غدير حدادين ووفاء جعبور بمرافقة موسيقية مع عازف العود الفنان عصام عليان، وتم بثها عبر منصة “زووم” وصفحة المؤسسة على “فيسبوك”.

وقرأت الشاعرتان حدادين وجعبور في الأمسية التي قدمها الإعلامي حسين نشوان والتي تأتي ضمن الأمسيات الشعرية التي تنظمها مكتبة عبد الحميد شومان العامة، عددا من القصائد زينتها الصور الشعرية والكلمات التي تلامس الوجدان والأحاسيس والقلوب.

واستهلت الشاعرة والفنانة التشكيلية غدير حدادين الأمسية بقصائد من أبرزها “شموع انطفأت” و”ذكريات المصابيح” و”بحث” و”ذاك الجديد” و”اسمي الحقيقي” و”نساء وسجائر” و”سيد المسافات” و”طاحونة الهواء” و”أحبك”، وغيرها من القصائد.

فيما قرأت الشاعرة وفاء جعبور مجموعة من قصائدها تنوعت ما بين العمودي والتفعيلة، وأبرزها: “قلادة”، “زعتري”، “الأبواب”، “فرح”، “في الثلج”، “زفرة العربي الأخيرة”، و”ما رواه يوسف بعد خروجه من الجب” وغيرها.

الشاعرة غدير حدادين- (من المصدر)



يشار الى أن الشاعرة حدادين عضو في رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب والأدباء العرب واتحاد آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية ورابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين ولها ثلاثة إصدارات شعرية: “احلم كما تشاء” و”اشبهني” و”سأكتفي بعينيك قمحا للطريق”.

وشاركت حدادين بالعديد من اللقاءات والمهرجانات الشعرية العربية والدولية، إضافة الى ملتقيات فنية عربية ودولية عدة “السمبوزيوم”، كما أقامت أربعة معارض فنية شخصية، ولها مشاركات جماعية محلية وعربية ودولية، وعملت في مجال الصحافة والإعلام ومنسقة برامج ثقافية وشؤون السينما في مهرجان جرش للثقافة والفنون العام 2019.

أما الشاعرة وفاء جعبور فتحمل شهادة الماجستير في الأدب والنقد وسبق لها الحصول على جائزة الشارقة للإبداع العربي/ المركز الثاني عن مجموعتها “تقول القصيدة” العام 2015 وجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز/ المركز الثاني عن مرحلة التعليم الثانوي العام 2019 ولها مخطوطات تحت الطباعة؛ الأول ديوان شعر والثاني مجموعة قصصية، كما لها العديد من القصائد المنشورة في المجلات والصحف الأردنية والعربية، وشاركت في العديد من الأمسيات والندوات الشعرية والأدبية داخل وخارج الأردن.