حداد: الأردنيون أسرع إصابة بـ”الجلطة” من مواطني الدول الغربية

محمد الكيالي

عمان- قال رئيس المؤتمر الاقليمي الأول للتداخلات العلاجية لأمراض القلب والاوعية الدموية (PCI-Middle East)، الدكتور عماد الحداد، إن أمراض القلب تعد من أهم الأمراض التي تتسبب بأكبر وفيات بالمنطقة على مستوى العالم، وأن أعمار المواطنين من الجنسين الذين يصابون بالذبحة الصدرية (الجلطة) في المملكة أقل بمعدل 10 أعوام مقارنة بدول غربية، (ما يعني أن الاردنيين، هم اسرع للاصابة بالجلطة القلبية مقارنة بالدول الغربية).

وأشار حداد إلى ان أمراض القلب في ازدياد متسارع في الإقليم، نتيجة الانتشار كبير لعوامل الخطورة والتي اهمها: التدخين، السمنة، الكوليسترول، السكري وأمراض الضغط.

جاء ذلك خلال انطلاق اعمال المؤتمر التي تنظمه جمعية أطباء القلب ونادي التداخلات القلبية، على مدار يومين في فندق الإنتركنتيننتال، تحت رعاية وزير الصحة الدكتور سعد جابر. وشدد الحداد، على أن المؤتمر يعد الأول من نوعه في المنطقة، إذ يناقش أهم ما توصل اليه العلم من تقنيات ودراسات للتداخلات العلاجية للقلب والاوعية الدموية، بمشاركة واسعة من نخبة أطباء امراض القلب في: الأردن، فلسطين، العراق، لبنان، السعودية، تركيا، فرنسا، والولايات المتحدة الاميركية.

وبين أنه سيتم في المؤتمر، عرض ومناقشة حالات طبية لمرضى القلب والأوعية الدموية، ومحاضرات حول تقنيات علاج أمراض القلب والشرايين.

نائب رئيس المؤتمر الدكتور محمود زريق، أكد ان عمليات القسطرة التشخصية والتداخلية تعد من أنجع العلاجات في تخفيف المضاعفات وإنقاذ الحياة عند الإصابة بهذه الأمراض.

فيما أكد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور رمزي طبلت، ان المؤتمر سيناقش في 7 جلسات اهم العمليات التداخلات القلبية العلاجية، عبر نقل مباشر لعمليات قسطرة علاجية معقدة للشرايين ينفذها الدكتور عماد الحداد والفريق الطبي من مستشفى الاْردن.

وبين طبلت أنه ستعرض حالات لعمليات قسطرة علاجية في حالات الجلطة القلبية الحادة ومضاعفاتها، بالإضافة للتطورات الحديثة بزراعة الصمامات بالتداخل غير الجراحي وعمليات الشريان الأبهر غير الجراحية، إضافة إلى عرض عمليات معقدة واطلاع الأطباء على خطوات إجرائها.

وسيقدم جراح القلب، الدكتور يوسف القسوس، محاضرة تذكارية حول تطور علاج أمراض القلب في المملكة خلال العقود الخمسة الماضية.

نائب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر، الدكتور أيمن حمودة، شدد على أن أهمية المؤتمر، يكمن أيضا إضافة إلى محاضراته وأوراقه العلمية، في مشاركة نخبة من اطباء وجراحي القلب وفنيي القسطرة من مختلف القطاعات الطبية في المملكة والدول العربية لحضور الجلسات النقاشية بالمؤتمر. يذكر ان المؤتمر معتمد من المجلس الطبي الاردني بواقع 12 ساعة تعليم طبي مستمر، حيث يعقد على هامشه معرض طبي بمشارك 20 شركة عارضة تعرض احدث المعدات الطبية والادوية المتعلقة بأمراض وجراحة القلب.