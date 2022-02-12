حداد يرعى حفل تخريج دورة متقدمة للمهندسين الزراعيين

رعى مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد حفل تخريج مهندسين زراعيين لدورة متقدمة حول”البستنة والمكافحة المتكاملة” ، ضمن مشروع مدارس المزارعين الحقلية احد مشاريع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل (ريجيب2)، والذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية) (جيدكو)، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

وقال حداد أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يسير قدماً والإرشاد الزراعي لتعزيز وتطوير القطاع الزراعي ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة، علاوة على نشر التقنيات الحديثة ومواكبة التكنولوجيا خدمة لاحداث التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن المركز الوطني للبحوث الزراعية يتطلع لتدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين من باحثين ومرشدين على تبني تقنيات حديثة واستخدام افضل الممارسات الزرعية والزراعة المحمية لمحاصيل الخضار والادارة المتكاملة للآفات، علاوة على تنمية روح التشاركية بين الباحث والمرشد لتعزيز تبادل الخبرات وتوظيف مخرجات البحث العلمي والارشادي خدمة للقطاع الزراعي.

وأكد المهندس بكر البلاونه مساعد الأمين العام للارشاد الزراعي أهمية هذة الدورة في بناء قدرات المرشدين وتمكينهم بالميدان، مثمناً جهود المركز الوطني للبحوث الزراعية في توسيع إطار عمل المشروع ليشمل العديد من المحافظات الأردنية ودرة في نقل التكنولوجيا المتطورة والتقنيات الحديثة، لافتاً إلى أن المركز الوطني أصبح نواة التحديث وبيت الخبرة الزراعية، وملاذ للمهندسين الزراعيين الجدد لتلقي الخبرات الفنية والتدريبية والعلمية.

وأشار منسق المشروع المهندس محمد ابو حمور إلى أن الدورة التدريبية استهدفت ٢٣ مهندس زراعي من باحثين ومرشدين ولمدة ٥ ايام ، وان المشروع شمل ١٠ محافظات، اربد، الزرقاء، معان، جرش، البلقاء، مادبا، عجلون، الكرك، الطفيلة، المفرق.

ونوه ابوحمور ان الدورة اشتملت على العديد من المواضيع العلمية التي تتعلق بالمكافحة للآفات والحشرات، وطرق الوقاية والعلاج للأمراض الحشرية والفطرية والفيروسية، الأسمدة الزراعية وطرق اضافتها ونوعية التربة والممارسات الزراعية، وتطبيق مع المزارع واهميتة.