حداد يشن هجوما على الشحاحدة تحت قبة البرلمان

محمود الطراونة

عمان- شن النائب وصفي حداد هجوما شرسا على وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة مشيرا خلال مناقشة جلسة الموازنة اليوم الثلاثاء، وقال إن الوزير تلفظ بألفاظ ينأى عن إعادتها أمام زملائه تحت القبة حول بعض المشاكل والخدمات لمحافظة عجلون.

وتابع انه واحتراما لارادة جلالة الملك وتوجيهاته بالتشاركية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فإنه سيكتفي بدوره التشريعي ويضع بين يدي رئيس الوزراء انه بتاريخ 22 اب من العام الماضي صدرت توجيهات ملكية سامية بانشاء نزل بيئي في محمية غابات عجلون يتضمن 20 شاليه وكون المحمية تدار بتفويض من رئاسة الوزراء على أراضي الحراج وجب مخاطبة وزير الزراعة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء العمل وتم مخاطبة وزارة الزراعة ولم يتم الرد رغم المراجعات العديدة.

وأشار الى ان رفض الوزير هو كان لاجل الشجر، وتساءل: أين كان الشحاحدة عندما تم تجريف 1600 دونم من أراضي محمية فيفا؟ وأين دور الوزارة تجاه الاعتداءات التي تتم يوميا على الثروة الحرجية واعدام 40 الف شجرة نادرة؟، واين دور وزارة الزراعة في ضبط حطب مدافئ عمان وغيرها؟.

وتابع النائب بأن هناك استياء من أهالي محافظة عجلون وصغار المزارعين لعدم استقبال وزارة الزراعة أي زيت عجلوني في مهجان الزيتون وإعادة المنتجات من الزيت مما أضر بصغار المزارعين بحجة عدم نجاحه في فحص التذوق.