حداد يطمئن المزارعين: الأردن خال من البكتيريا القاتلة للنباتات

عبدالله الربيحات

عمان- أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، نزار حداد، أن زيتون الأردن يخلو من البكتيريا المسببة لمرض التدهور السريع “Xylella fastidiosa”، وهي نوع من البكتيريا العدوانية التي يمكن أن تقتل ما يصل إلى 350 نوعا من النباتات في جميع أنحاء العالم.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا منشورات حول انتشار هذا المرض في بعض دول العالم، حيث تحدثت بعض تلك المنشورات عن وجود هذا المرض في الأردن، الأمر الذي أثار بحسب ما قال حداد لـ”الغد”، وتيرة شكوك المزارعين بوجوده، وبدأت الاتصالات تنهال على مديرية بحوث الوقاية التابعة للمركز للاستفسار عن وجوده في الأردن.

وأضاف، “أن وزارة الزراعة تتبع أعلى درجات الحيطة والحذر بتطبيقها لقوانين الحجر الزراعي على المعابر الحدودية لمنع دخول أي أشتال مصابة بهذا المرض الخطير وذلك بإرسال عينات من الإرساليات لفحصها بمختبرات المركز الوطني للتأكد من خلوها التام من الأمراض وبخاصة هذا المرض الخطير كون شجرة الزيتون هي الأولى في الأردن وتمس صغار وكبار المزارعين”.

وبين حداد أن مرض التدهور السريع على الزيتون مرض خطير جدا ويهدد قطاع الزيتون والعديد من الأشجار الأخرى، حيث يعمل على تدميره بالكامل، مشيرا إلى أنه انتشر في السنوات القليلة الماضية في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال.

وأضاف، أن مركز الإرشاد الزراعي قام بتنفيذ مسح شامل لجميع مناطق زراعة الزيتون من خلال مشروع يدعمه صندوق دعم البحث العلمي، حيث تم جمع حوالي 1500 عينة من جميع مناطق زراعة الزيتون في جميع محافظات المملكة، وكما هو متبع في الكشف عن المسببات المرضية في برامج الحجر الزراعي وفقا لبروتوكولات منظمة وقاية النبات الأوروبية EPOO 2026.

وأكد حداد، أن فحص العينات كافة نفذ سيرولوجيا وجزيئيا باستخدام الأجهزة الحديثة، بالإضافة إلى فحص عينات حشرية والتي من الممكن أن تكون ناقلة للمرض ولم يتم ثبوت إصابة أي عينة بالبكتريا، حيث أشارت نتيجة المسح إلى خلو زيتون الأردن من هذه الآفة الخطيرة.

وبحسب ما تقول منظمة الصحة العالمية، فإن تلك البكتيريا تصنف من أكثر 10 أنواع خطراً، إن لم تكن رقم واحد على قائمتها المتعلقة بالآفات والأمراض، وظهرت لأول مرة في أوروبا في العام 2013 وهي تقتل النباتات بتقييد وصول وحركة المياه في النبتة.