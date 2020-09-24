حداد: 1-2 % من المرضى يعانون من مضاعفات بعد القسطرة “عالميا”

عمّان-الغد- قال مستشار الأشعة التداخلية الطرفية و العصبية الدكتور سيزيف ادوارد حداد ان1-2% من المرضى “عالميا” يعانون من مضاعفات بعد القسطرة.



جاء ذلك في محاضرة القاها في مستشفى “الكندي” تحدث فيها عن رعاية المرضى ما بعد القسطرة، بحضور مدير عام المستشفى وزير الصحة الاسبق الدكتور علي حياصات، واعضاء الكادر الطبي و التمريضي في المستشفى.



وتضمنت المحاضرة التعريف بطريقة المتابعة الطبية الصحيحة للمرضى بعد إجراء عملية القسطرة في المستشفى و أفضل السبل لمنع المضاعفات و التقليل من الحاجة لتداخلات إضافية.



و نوه الدكتور حداد الى الإجراءات العاجلة و الإحترازية الواجب إتخاذها في حال حدوث أية مضاعفات بعد إجراء القسطرة للمريض و كيفية السيطرة عليها.



وتأتي المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات التعليمية الدورية



التي يعقدها مستشفى الكندي بهدف تثقيف كوادر المستشفى و تطوير قدراتهم العملية و تنميتها وذلك في اطار التعليم الطبي المستمر.