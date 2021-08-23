حدث تكتيكي تداعيات إستراتيجية

إسرائيل هيوم

بقلم: يوآف ليمور 23/8/2021

منذ عشرات السنين يعلمون في الدورات القيادية في الجيش الإسرائيلي عن “النفر الإستراتيجي”. حدث محلي تكتيكي وهامشي ظاهرا، يجر الجيش والدولة في إسرائيل إلى متاهة إستراتيجية. هذا بالضبط ما حصل قبل يومين في المظاهرة على حدود قطاع غزة. حدث محلي معروف مسبقا كان يفترض به أن ينتهي دون اهتمام خاص، خرج عن نطاق السيطرة وورط إسرائيل في مناوشة غير مرغوب فيها، يخيل أن ذروتها ما تزال أمامنا.

لم ينجح الجيش الإسرائيلي في أن يوفر أول من أمس تفسيرات يرضى عنها العقل لسلوكه في الحادثة، لا لسؤال لماذا اتيح لرجال حماس الدخول الى المساحة الفاصلة – مساحة بعمق نحو 300 متر عن الجدار والتي يفترض بها أن تكون نقية – ولا على اسئلة تتعلق بمكان القناصة، بشكل سهل الإصابة لواحد منهم.

على السطح يخيل أن هذا اخفاق تكتيكي عميق، انتهى بإصابة خطيرة للجندي برئيل حدارية شموئيلي، وكان يمكن أن ينتهي بنتائج أصعب بكثير؛ لو اختار المقاتل الفلسطيني ان يدحرج قنبلة في الثقب، لا ان يطلق النار من مسدس، لانتهى الحدث بثلاثة قتلى.

ليس واضحا ايضا لماذا لم يستعن الجيش بالدروس الكثيرة التي جمعها من أحداث الماضي على الجدار. فالمظاهرات العنيفة لحماس ليست امرا جديدا، والجيش الإسرائيلي دفع في 2018 رسوم تعليم باهظة الثمن إلى أن طور أساليب للتصدي لها. وقد نجح في حينه في عمل ذلك بثمن دموي عال في الجانب الفلسطيني، ولكنه متدن في الجانب الإسرائيلي – قتيل واحد، رغم حجم المظاهرات والعنف الذي كان فيها.

الآن، يسجل الجيش الإسرائيلي ثمنا باهظا في المظاهرة المهمة الأولى التي يتصدى لها في الوقت الحالي. وستكون فرقة غزة مطالبة باعطاء تفسيرات لمعالجتها الجزئية للحدث الذي يأتي بالذات بعد أن ادت مهامها بشكل ممتاز في الدفاع في اثناء حملة حارس الاسوار. هذه الفجوة مقلقة اساسا لان الحدث لم يأت مفاجئا – فقد عرفه الجيش واستعد له – وليس واضحا إذا كان نبع من ثقة مبالغ فيها بالذات، من عدم إكتراث أو من تقدير ناقص للتهديد.

لقد أوضح الجيش الإسرائيلي أول من أمس بانه يحقق في الحدث بجذرية. حالات مشابهة في الماضي انتهت باستنتاجات قاطعة بما في ذلك الاستنتاجات الشخصية. مشكوك أن يكون هذا ما سيحصل الآن: فالقيادة العسكرية تضم الصفوف بشكل مقلق، من حيث التفكير أيضا، وكذا القيادة السياسية لا تتحداها على نحو خاص (من خلال الاقرار الذي اعطته الحكومة أول من أمس لـ “علاوة رئيس الأركان” الفضائحية لأجر مؤدي الخدمة الدائمة). وقال رئيس الأركان أول من أمس في جلسة الحكومة ان “الجيش الإسرائيلي، قيادة المنطقة الجنوبية وفرقة غزة جاهزون ومستعدون لكل سيناريو”، قول اشكالي بعض الشيء على خلفية نتيجة الأحداث.

ولكن الحدث في غزة مقلق ليس فقط بسبب نتائجه القاسية بل أساسا بسبب تداعياته لاحقا. فقد حصلت حماس على ريح اسناد، وعلى أي حال ستواصل المظاهرات على أمل جباية ثمن في المستقبل ايضا. يمكن الافتراض بان الجيش الإسرائيلي سينفذ التعديلات التكتيكية اللازمة وعلى أي حال سيبدي تشددا أكبر في استخدام القوة مما سيؤدي بالضرورة إلى مصابين فلسطينيين – موضوع لن يمر دون رد من الجانب الفلسطيني.

هذه طقوس معروفة مسبقا. كما أسلفنا كان الطرفان فيها قبل ثلاث سنوات، ولم ينته العنف في حينه إلا بعد أن تحققت التسوية لتحويل الدفعات الشهرية من قطر إلى حماس. ويبدو الآن ان حماس غير راضية عن التسوية الجديدة في التمويل القطري لانها تترك رجالها بلا رواتب.

لا بد أن إسرائيل لن تتمكن من التجلد على استمرار العنف وستكون مطالبة بالرد، مما سيضع الطرفين بالضرورة مرة اخرى على مسار المواجهة.

قبل ثلاثة أشهر فقط، مع نهاية حارس الأسوار ادعت قيادة الجيش بان الحملة ستجلب إلى الجنوب هدوءاً لزمن طويل. ومنذئذ اطلقت بالونات، أطلق صاروخ واصيب مقاتل بجراح خطيرة، والوعود والتقديرات لدى الجيش تبينت بعيدة جدا عن الواقع. هذا درس مهم في الازدواجية (الحملة كانت اقل بطولية مما حاول الجيش عرضها هي وانجازاتها)، وكذا في النظر الى المستقبل. شيء في غزة لا يحل بضربة واحدة وانتهينا. واحد لا يمكنه حقا ان يفي بالمستوى الذي يعد الجمهور به. وكما هو الحال دوما، غزة تبقى معنا وهي تتطلب سلوكا حساسا ومواجهة يومية لأجل الحفاظ على ألا تنفجر مرة أخرى.