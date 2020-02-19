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حدث مع سائحين ألمانيين في مادبا

منذ 4 دقائق
مدينة مادبا (أرشيفية)

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أحمد الشوابكة

مادبا – قام مدعي عام في مادبا بلفتة إنسانية على دفع مخالفات سيارة سائحين ألمانيين، بعد ضياع نقودهما خلال زيارتهما أحد الأماكن السياحية في وادي موسى جنوبي الأردن.

وفي التفاصيل، فإنه طلب من السائحين مراجعة المدعي العام المنتدب في محكمة بلدية مادبا الكبرى، سميح الشخانبة، لدفع مخالفات السيارة السياحية التي استأجراها، قبل سفرهما أمس الثلاثاء، لكنهما كانا لا يملكان أي أموال بعض ضياع محفظتهما التي بداخلها نقود وبطاقات ائتمانية ما دفعهما للشعور بالإحراج.

وأثناء تواجد السائحين لدى المدعي العام تلقيا اتصالاً من سفارة بلديهما لتأكيد موعد سفرهما عند السادسة من مساء أمس، فما كان من الشخانبة وخوفاً على تأخرهما عن طائرتهما بدفع المبلغ من جيبه الخاص.

وفاجأت هذه الخطوة الإنسانية السائحين الألمانيين ولاقت استحسانا من قبلهما.

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