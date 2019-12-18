“حديد الإمارات” تحصد جائزة “أفضل مُصدّر”

أبوظبي- حصدت شركة حديد الإمارات، أكبر مصنّع متكامل للحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة للشركة القابضة العامة (صناعات)، ’جائزة أفضل مُصدّر‘ من قبل الاتحاد العربي للحديد والصلب خلال النسخة الرابعة عشرة من قمة الصلب العربي التي أقيمت في تونس.

جاء ذلك بحضور نخبة من خبراء القطاع وروّاد الشركات في قطاع الحديد والصلب، حيث احتفت شركة حديد الإمارات بتربعها على المرتبة الثالثة بين منتجي الصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفضل ما تصدّره من منتجات إلى العملاء على مستوى العالم، وما تقدمه من خدمات تعزز موقع الشركة كمصنّع رائد في قطاع الصلب الإقليمي مع إنتاج طيف واسع من حديد التسليح وقضبان الأسلاك والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية والخدمات والحلول المصممة لمختلف القطاعات.

وصدرت حديد الإمارات نحو 650 ألف طن من الصلب لأكثر من 40 دولة في العام 2018، من بينها أسواق بارزة في الشرق الوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا الشمالية وجنوب شرق آسيا وأستراليا بقيمة صادرات إجمالية بلغت 1.4 مليار درهم في العام 2018 (ما يعادل 381 مليون دولار أميركي).

وبهذه المناسبة، قال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: “يسرنا الفوز بهذه الجائزة من الاتحاد العربي للحديد والصلب، والتي تحتفي بنجاح جهودنا المتمثلة في تصدير منتجات الصلب عالية الجودة والمصنّعة في أبوظبي إلى العملاء في أسواق متنوعة حول العالم”.

وتسلَّم الجائزة جمعة ناصر المنصوري، نائب الرئيس لقسم مبيعات حديد التسليح وقضبان الأسلاك خلال قمة الصلب العربي الـ 14 التي استضافها الاتحاد العربي للحديد والصلب في تونس، حيث تم تكريم الشركة خلال القمة ومنحها المرتبة الثالثة بين أكبر منتجي الصلب في الوطن العربي بقيمة إنتاج إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي للحديد والصلب قد تأسس في العام 1971 بهدف تطوير ودعم سوق الحديد والصلب في العالم العربي. وتجمع قمة الصلب العربي مجموعة من مصنّعي الحديد والصلب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة القضايا والفرص والتحديات الراهنة التي تواجه مشهد تصنيع المعادن على المستوى الإقليمي.